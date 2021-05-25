عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يلتقي السفير البريطاني لمناقشة التعاون في السكك الحديدية والجرالكهربائي

وزير النقل والسفير
وزير النقل والسفير البريطانى

التقى الفريق مهندس  كامل الوزير -  وزير النقل ،  السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز ،  لمناقشة  التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجرالكهربائي ومترو الانفاق.

في بداية اللقاء أكد الجانبان على عمق العلاقات المصرية البريطانية والتعاون التاريخي بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ثم تباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة يتوريد اول قطارين للمونوريل من مصانع الستوم  بديربي بإنجلترا وذلك  بعد استحواذ شركة الستوم على بومباردييه حيث تم التأكيد على توريد القطارين خلال شهر سبتمبر القادم وكذلك بحث آخر المستجدات الخاصة  لتمويل وكالة الصادرات البريطانية UKEF  لصفقة توريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرارا هنشل والتي تم التعاقد عليها  بين هيئة السكك الحديدية و شركة بروجرس ريل الأمريكية

كما بحث الجانبان اهتمام شركة هيتاشي فرع المملكة المتحدة  لتصنيع وتوريد 200 عربة نوم لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية حيث أكد وزير النقل ان الوزارة لديها خطة طموحة لدعم اسطول عربات النوم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم قطاع السياحة مشيرا الى اهمية تقديم العرض الى مصنع سيماف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوين صناعة النقل في مصر .


كما أكد السفير البريطاني على  اهتمام شركة بكتل الامريكية حيث يوجد فرع لها في انجلترا  في التعاون مع وزارةالنقل في مشروع الخط السادس للمترو حيث  تم التأكيد على تقديم الشركة للعرض الفني والمالي خلال الاسبوع الاول من شهر يوليو القادم مؤكداً على اهمية هذا المشروع و ان وزارة النقل  في كافة تعاقداتها لها استراتيجية واضحة ترتكز على عده محاور وهي  ان يكون التمويل تمويل حكومي ميسر و فتره سماح وسداد كبيره تصل الى حوالي 30 سنه بالاضافه الى توطين الصناعه مع الشركات العالميه التي يتم التعاقد عليها والتي تبدأ ب25%  في العام الاول لتصل بعد ذلك في العام السادس الى 75% وان يتم تنفيذ كافة الاعمال المدنية بواسطة الشركات الوطنية المصرية التي اصبحت لها خبرة كبيرة في هذا المجال بما نفذته من مشروعات ضخمة  في هذا المجال.

كما علق السير جيفر آدامز عقب اللقاء  قائلاً: "كان اجتماع اليوم مع معالي وزير النقل الفريق كامل الوزير مثمر حيث ناقشنا سبل التعاون البريطاني - المصري لدعم قطاع النقل في مصر. من خلال جهود الشركات البريطانية ، و بدعم من وكالة تمويل الصادرات البريطانية ، نساعد في تطوير نظام سكك حديدية ونقل أكثر استدامة وكفاءة يخدم ملايين المصريين يوميًا. تتبع هذه المشاريع مشاركة المملكة المتحدة الكبيرة في تطوير مونوريل جديد في القاهرة ،  كما توفر فرص عمل للمصريين و البريطانيين على حد سواء. والأهم من ذلك ، فهي توفر خيارات نقل نظيفة و أكثر حماية للبيئة - وهي ضرورية إذا أردنا تحقيق أهدافنا المناخية بشكل جماعي بينما نستعد لمؤتمر المناخ الدولي COP26 في وقت لاحق من هذا العام ".


وأكد السفير البريطاني على  اهتمام الشركات البريطانية المستمر بالسوق المصري ، وسلط الضوء على التزام المملكة المتحدة بدعم قطاع النقل في مصر وتعزيز العلاقات التجارية وان  المملكة المتحدة  تمتلك تاريخًا قويًا من التعاون مع قطاع النقل في مصر ، بعد أن وقعت واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية في إفريقيا ، لإنشاء خطين المونوريل في منطقة القاهرة الكبرى ، والتي ستنقل ملايين الأشخاص كل عام. تضمنت الصفقة مبلغ بريطاني بقيمة 517 مليون جنيه إسترليني ومساهمة  وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF بأكثر من 1.7 مليار جنيه إسترليني ، وهو أكبر مبلغ تمويل قدمته على الإطلاق لمشروع بنية تحتية في الخارج.

WhatsApp Image 2021-05-25 at 9.56.21 AM
WhatsApp Image 2021-05-25 at 9.56.21 AM
WhatsApp Image 2021-05-25 at 9.56.22 AM (1)
WhatsApp Image 2021-05-25 at 9.56.22 AM (1)
WhatsApp Image 2021-05-25 at 9.56.22 AM (2)
WhatsApp Image 2021-05-25 at 9.56.22 AM (2)
WhatsApp Image 2021-05-25 at 9.56.22 AM
WhatsApp Image 2021-05-25 at 9.56.22 AM
وزير النقل السفير البريطاني مترو الأنفاق السكك الحديدية

موضوعات متعلقة

وزير النقل: نظام تحكم جديد لإيقاف قطارات السكة الحديد آليًا في حالة الخطر

وزير النقل: خطة تطوير قطاعات السكة الحديد يشعر بها المواطن بنهاية العام الجارى

وزير النقل: تعيين مهندسين لقيادة القطارات قريبًا.. والتأخيرات ستنتهى تماماً في سبتمبر

ترشيحاتنا

بنزيما يفجر مفاجأة بشأن مستقبل زيدان مع ريال مدريد

زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

خبير اقتصادي يكشف أفضل الطرق لاستثمار الأموال.. فيديو

المصرية للاتصالات تطلق خدمة "WE Access" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مايا مرسى تشارك فى الجلسة الافتراضية للسفارة المصرية بواشنطن

خير كثير .. فوائد المداومة على أذكار الصباح والمساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين جنيه غرامة حال تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة.. أبرز تعديلات القانون الجديد

بعد رحيل والدتها بيومين.. وفاة شقيقة نانسي صلاح

رسميا.. الكاف يطبق الفار فى نهائى السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة البركان

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

بعد بتر ساقه.. خروج شريف دسوقي من المستشفى

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ