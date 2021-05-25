خطط تأهيل وتطوير محافظة الغربية .. شاهد

قال محافظ الغربية ، ممدوح غراب ، إننا نعمل الآن على توصيل البنية التحتية للاتصالات ، لافتاً إلى أنه يتم عمل رصف تنسيقى بين كل الجهات .

وأضاف " غراب " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن كل الجهات تضع خطة لمدة ٥ سنين فى المنطقة الخاصة بها .

وتابع محافظ الغربية ، أنه تم العمل على استبدال أو إحلال الخطوط القديمة لبعض المناطق ، مع الغاز والمياه والاتصالات .

وأكد محافظ الغربية ، أنه يتم وضع خطة المراكز ، فهناك حركة كبيرة جدا تتم داخل محافظة الشرقية ، إلى جانب التمويل لعمليات الرصف والتجميل .