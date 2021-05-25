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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

القابضة للمياه تنظم ورشة عمل عن منظومة الترشيح الفائق للمياه UF بالبحيرة

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية مواكبة التكنولوجيا الحديثة فى التشغيل والصيانة، ونقل وتعميم التكنولوجيات والخبرات والتجارب الناجحة بين الشركات التابعة، لتحقيق الاستفادة المرجوة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفى هذا السياق، افتتح المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، ورشة عمل عن "منظومة الترشيح الفائق للمياه UF"، والتى نظمتها شركة مياه البحيرة، بحضور الشركات التابعة للشركة القابضة، وبمشاركة عدد من الخبراء الدوليين.

وأكد المهندس محمد نشأت، أن شركة البحيرة من الشركات الرائدة في استخدام تكنولوجيا الترشيح الفائق، بالإضافة إلى تجهيز مركز التدريب بالشركة لاستقبال وتنظيم ورش العمل الإدارية والفنية بالشكل اللائق وتلبية الاحتياجات التدريبية للمشاركين.

وقال أن الورشة التى تنظمها الشركة بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة عن تصميم وتشغيل محطات الترشيح الفائق للمياه السطحية (Ultra Fatration) تستمر خلال الفترة من 2021/5/24 الى 2021/5/27 .

وأضاف أن الشركات المشاركة بورشة العمل، هى: "مياه الإسكندرية، والدقهلية، والمنيا، وبنى سويف، والأقصر، ومحافظات القناه"، بحضور المهندس محمد الشافعى رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركه القابضة،  والمهندس على البنا منسق عام محطات الالترافلتريشن بالشركه القابضة.

وتابع أن الورشة تهدف إلي تنمية قدرات العاملين في استخدام وتشغيل محطات المياه فائقه الترشيح، حيث استعرض الخبراء الدوليين من فرنسا وألمانيا، شرح وافي عن عملية التشغيل والصيانة حيث تم مناقشة كيفية تصميم محطات الترشيح الفائق وتعظيم الإستفادة منها وكذلك التشغيل الأمثل لتلك المحطات ( SOP ) ومناقشة جميع المشاكل التي تقابل تلك المحطات من صيانة وقطع غيار.

وذكر أنه تم وضع تعليمات للصيانة القياسية الموحدة ومناقشة كيفية عمل الغسيل الكيماوي لمحطات الترشيح الفائق، ويشمل التدريب جولة ميدانية داخل محطات الشركة، لاقترانه بالتدريب العملى.

القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى البحيرة محطات الترشيح الفائق

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