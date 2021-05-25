رئيس منطقة زهور مايو: المبانى كاملة مياه وصرف وكهرباء وتسليم الشقق "متشطبة"

قال المهندس السيد همام ، رئيس جهاز مدينة زهور مايو ، إن ١٢ مارس ٢٠٢٠ حدث إعصار التنين ، وجرفت بمجموعة من المنازل والعشش العشوائية .

وأضاف " همام " ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن وزارة الاسكان قامت بعمل مخطط سريع لذلك وتم اعتماده.

وأشار رئيس جهاز مدينة زهور مايو ، إلى أنه على الفور تم العمل على مشروع عمرانى متكامل ، عبارة عن ١٠٨ وحدات سكنية .

وتابع رئيس جهاز مدينة زهور مايو ، أن المبانى كلها كاملة من شبكات المياه والصرف والطرق والكهرباء ، إلى جانب تسليم الشقق متشطبة بالكامل.

وأكد رئيس جهاز مدينة زهور مايو ، أن نسبة الإنشاءات وصلت الان ل ٩٠٪ ، وتم الانتهاء بالكامل من شبكات الصرف والمياه والكهرباء والطرق .