تناول سُم فئران.. مستشفى سوهاج الجامعي تنقذ عاملا من الموت

تمكنت مستشفى سوهاج الجامعي للمرة الثانية على التوالي من إنقاذ عامل تناول سُم فئران عن طريق الخطأ بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (درويش ح ص ص - 28 سنة - عامل)، مُصاب بحالة إعياء وقيء، إثر تناول سُم فئران عن طريق الخطأ، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه قرر أنه حال تواجد المذكور بالمنزل تناول سُم فئران عن طريق الخطأ؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.