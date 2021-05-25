اجتماع للجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء ..تفاصيل

ترأس أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رقم 490 لمراجعة تراخيص أعمال البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، ومديري الشئون القانونية، والتخطيط العمراني بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.

وأوضح نائب محافظ سوهاج ان الاجتماع ناقش ما قامت به الإدارات الهندسية بجميع مراكز وأحياء المحافظة بشأن أعمال الحصر والمراجعة لجميع التراخيص التي صدرت من 1 يناير 2017، وحتى تاريخه، والتي لم يسبق فحصها بمعرفة اللجنة الفرعية والأمانة الفنية ولم تعرض على اللجنة العليا.

وأكد الدكتور أحمد عطية رئيس لجنة الأمانة الفنية على ضرورة مخاطبة جميع الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة بشأن الأعمال الجاري تنفيذها للتراخيص والتي لم يتم مراجعتها من قبل لجنة القرار 490 لسنة 2020، والهيئة الهندسية على أن يتم معاينتها بمعرفة الأمانة الفرعية، واثبات المعاينة على نموذج "أ " و"ب"، تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا للتراخيص بالقرار رقم 490 لسنة 2020.

وأوصى الاجتماع بأن تقوم الإدارات الهندسية بإخطار المواطن بالملاحظات الواجب تلافيها ومتابعة التنفيذ وعرض تقرير بالنتيجة النهائية يفيد تلافي تلك الملاحظات.