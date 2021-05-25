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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة طلعت تروي تفاصيل ترشيحها لدور"أم إبراهيم" فى الاختيار 2

غادة طلعت
غادة طلعت

قالت الفنانة غادة طلعت ، إنها أثناء عرض مسلسل "الإختيار"الجزء الأول كانت تشعر بالغيرة بسبب رغبتها الشديدة فى التمثيل فى هذا العمل الضخم وفور علمها بوجود الجزء الثاني سنحت لها الفرصة بأن حضر المخرج بيتر ميمي عرض مسرحيتها فى مسرح جلال الشرقاوي وأشاد بها وأسند لها دورا فى المسلسل.

 

تابعت غادة طلعت، خلال لقائها على قناة TEN فى برنامج "صباح الورد"، أنها شعرت بصغر حجم الدور ولكنها أبدت الموافقه على الفور وقامت بمذاكرة الشخصية بإتقان حتى جعلت الناس تصدقها بسهولة وتتعاطف معها، لافتة أن مشهد موت زوجها فى فض اعتصام رابعة كان من أصعب المشاهد التى واجهتها فى المسلسل وقامت بإعادتها أكثر من مرة بتعليمات من المخرج.

 

أوضحت "غادة"، أن بيتر ميمى كان مهتم للغاية بكل تفاصيل الشخصيات وكان على ثقة كبيرة بقدرات غادة وهى كانت تحاول تثبت ذلك طول الوقت، مضيفة أن شخصيتها تتسم بالتوتر ولكن التوتر الصحي الذى يجعل العمل يخرج على أكمل وجه وهذا ما قد اعتادت عليه فى المسرح.

 

أضافت "غادة"، أنها تعلمت من المسرح الإلتزام وصدق المشاهد وعدم الإستهانة بأى دور لأنه ممكن أن يحدث طفرة فى العمل بأكمله، لافتة أنها بدأت التمثيل فى سن متأخرة في الغناء ورحيم والفتوة والإختيار والمسرح. 

غادة طلعت الاختيار بيتر ميمي

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