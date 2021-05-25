وفيات فيروس كورونا في الفلبين تتجاوز 20 ألفا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 آلاف و972 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و188 ألفا و672 حالة.



كما سجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 36 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية جائحة كورونا إلى 20 ألفا و19شخصا.. حسبما ذكرت صحيفة /فلبين ستار/ الفلبينية.



وتعافى خلال الفترة نفسها 4 آلاف و656 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين في الفلبين إلى مليون و120 ألفا و452 شخصا.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 48 ألفا و201 حالة.

