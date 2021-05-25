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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. مايان السيد تتألق من أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة مايان السيد عدة صوو لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت مايان السيد بدون مكياج، و بشعر مبعثر مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن أبدت الفنانة مايان السيد، دعمها واهتمامها بالقضية الفلسطينية بارتدائها تي شيرت فلسطيني، ووجهت رسالة خاصة للشعب الفلسطيني قائلةً: بدعيلهم كل يوم من قلبي و مصر كلها بتدعيلكم".

وأعربت "مايان" خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة "سي بي سي"، عن فرحتها الشديدة عند ابلاغها بالمشاركة مع يسرا في مسلسل  "حرب أهلية " وعند إحضارالسيناريو لها.

وأوضحت أن كل المشاهد في أول المسلسل كانت مع الفنانة يسرا، مما جعلها تقلقل و تخاف عند وقوفها امام الفنانة القديرة يسرا، و لكن بعد تعرفها على الفنانة يسرا في أول مشهد زال الخوف و القلق، مضيفةً أن الفنانة يسرا شخصية لذيذة جداً وروحها حلوة و اللوكيشن كولو بيحها أوي.

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