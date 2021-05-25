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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للسنة الثالثة.. سهر الصايغ تروج لمسرحية "المتفائل" على إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة من كواليس مسرحية "المتفائل" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و علقت سهر الصايغ علي الصورة قائلة : الحمد لله مسرحيه #المتفائل للسنه الثالثه علي #المسرح_القومي بالعتبه ،ايام الخميس -الجمعه-السبت -الاحد ،يرفع الستار في تمام السادسه.
 

وقال الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح إن المسرح القومي يشهد إقبالا جماهيريا لمشاهدة  العرض المسرحي "المتفائل"  من  إنتاج الفرقة،  وهو استمرار للنجاح الكبير  الذي يشهده العرض منذ افتتاحه شهر يونيو عام ٢٠١٩،  حيث يقدم  العرض  يوميا  ماعدا الأربعاء في تمام السادسة و النصف مساء علي خشبة القومي بالعتبة ، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية  والتباعد الاجتماعي التى اقرتها وزارة الصحة المصرية داخل المسرح حفاظا على  سلامة الجميع.

 

"المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

العرض من  بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

مسرحية المتفائل الفنانة سهر الصايغ المسرح القومي بالعتبة اعمال سهر الصايغ

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