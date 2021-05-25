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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عمليات التعليم: امتحانات الثانوية العامة التجريبية تسير بهدوء ولا شكاوى حتى الآن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن لجان الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة تشهد حاليا حالة من الهدوء التام، حيث لم يعبر الطلاب الممتحنون عن أي شكاوى حتى هذه اللحظة من سير الامتحانات التجريبية التي تتم على التابلت.

 

 وأوضحت أن سيستم الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 يعمل بكفاءة عالية منذ العاشرة من صباح اليوم .

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم: إن الطلاب يتفاعلون مع أسئلة الامتحانات التجريبية الآن داخل اللجان بدون أي مشاكل أو شكاوى عبر أجهزة التابلت، مؤكدةً أن أجواء سير البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة تسير على ما يرام.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن الهدف من عقد البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

وقال وزير التربية والتعليم : الهدف من البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 هو 

  • عمل امتحانات تجريبية لـ "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة
  • التعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس هدفها اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية مثلما يعتقد البعض.

 

وشدد الوزير على أن الامتحانات التجريبية التي ستنعقد ضمن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، جميعها بلا درجات .

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وحرصت المدارس الثانوية اليوم الأحد ، على إجراء الكشف الحراري باستخدام الكواشف الحرارية على طلاب الثانوية العامة قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة المنعقدة ضمن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، التي شددت على ضرورة التزام المدارس بإتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين داخل المدارس.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، الموافق 25 مايو 2021، الامتحانات التجريبية في 5 مواد هي: “التاريخ والفيزياء من 10 لـ 10:30 صباحا، وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة: من 11 لـ 11:30”.

يأتي ذلك ضمن فعاليات البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، والتي كانت بدأت رسميا منذ أول أمس الأحد الموافق 23 مايو 2021.

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