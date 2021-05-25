احصل على فرصة للدراسة في بكين .. عبر هذا الرابط

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن أفادت المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن الجانب الصينى متمثلا فى الأكاديمية الصينية للعلوم CAS يقدم مجموعة من البرامج المتميزة والمختلفة فى مجال البحوث والتبادل العلمى بين الخبراء والمتخصصين وشباب الباحثين وهى منح مدعومة من الجانب الصينى وتقدم للموهوبين ويتراوح ما تقدمه الأكاديمية على اختلاف درجاتهم العلمية مابين 4000 إلى 200.000 يوان صينى شهريا .
وأوضحت الإدارة أنه تم تقسيم هذه البرامج على النحو التالى :ـ
Distinguished Scientists
Visiting Scientists
Postdoctoral Researchers
Special Experts
Young Staff
PhD Students
Master Students
ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الروابط الالكترونيه التاليه :ـ
وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.