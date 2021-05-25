خلفا لـ ريجيكامب .. مدرب عالمي على أعتاب الأهلي السعودي

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي يجهز عرضا خياليا للتعاقد مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي، لخلافة ريجيكامب.

وذكرت صحيفة " آبولا" البرتغالية، أن نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون على رأس قائمة المرشحين لتدريب الأهلي خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة البرتغالية، أن الأهلي على استعداد لدفع 3 ملايين يورو سنويا لـ نانو سانتو، من أجل إقناعه بتولي تدريب الفريق.

ويقدم الأهلي نتائج كارثية في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة.

وأعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، الجمعة الماضية، رحيل البرتغالي نونو سانتو بنهاية موسم 2020 - 2021.

يذكر أن تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى دخول نونو سانتوس قائمة المرشحين، لتولي تدريب فريق توتنهام، بداية من الموسم المقبل 2021 - 2022.

وأعلن نادي توتنهام مؤخرا، إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج، وتعيين راين ماسون خلفا له، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويطلق على نونو سانتو “ قاهر الكبار”، بسبب نتائجه المميزة أمام كبار فرق مسابقة الدوري الإنجليزي.