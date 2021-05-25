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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

إيناس عبد الدايم تعتمد جوائز المسابقة الأدبية المركزية لقصور الثقافة

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نتيجة المسابقة الأدبية المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض لعام 2020-2021 .


قالت عبد الدايم إن المسابقة تشمل مجالات “ديوان شعر الفصحى، ديوان شعر العامية، المجموعة القصصية، الرواية، أدب الطفل والدراسات النقدية”.

 وأضافت أنها تأتى في إطار الحرص على اكتشاف النابغين والموهوبين وخلق جيل جديد من المبدعين القادرين على استكمال مسيرة الريادة المصرية ، مشيرة أنها تعد تجسيداً لأحد الخطوات الهادفة إلى بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال  . 


من جانبه أوضح رئيس هيئة قصور الثقافة أن المسابقة تقدم لفروعها 167 متسابقا من كل محافظات الجمهورية ويبلغ مجموع جوائزها 56 ألف جنيه وجاءت نتيجتها كالتالي:
- مجال ديوان شعر العامية فاز بالمركز الأول محمد عبد العزيز محمد السيد عن ديوان أنثى بالحجم الطبيعي "البحر الأحمر"، المركز الثاني أحمد مصطفى السيد عبد الحليم عن ديوان خارج التفاصيل "القليوبية" والمركز الثالث باهر زاهر صبحي داود عن ديوان بلياتشو بيعيط لعب "المنيا".


- مجال ديوان شعر الفصحى فاز بالمركز الأول رأفت محمد محمد السنوسي عن ديوان عناقيد امرأة تسكن الموسيقى "المنيا"، المركز الثاني رضا احمد عبد الرازق رجب عن ديوان سمكة زينة في صحن الخلود "القاهرة" ، المركز الثالث جعفر أحمد حمده على عن ديوان لو كنت ماء "المنيا" 
- مجال الرواية فاز بالمركز الأول كارم عبد الغفار محمود عوض عن رواية عتبة وداد "البحيرة"، المركز الثاني أشرف مهدي عبد الشافي محمود عن رواية وطاويط النجع "القاهرة"، والمركز الثالث أحمد السيد محمد على الصياد عن رواية عمر آخر "الشرقية".


- مجال المجموعة القصصية القصيرة فاز بالمركز الأول أحمد الزناتي محمد حسن عن مجموعة بلوغ الجنة بقفزة واحدة "القاهرة"، المركز الثاني عمرو عاطف رمضان عثمان عن مجموعة في الشرفة "أسوان"، والمركز الثالث فاز به محمد سالم أحمد سالم عبادة عن مجموعة ما يحدث في هدوء "الجيزة" 
- مجال أدب الطفل فاز بالمركز الأول عبير فوزي عبد الحسيب أبو الليل عن عمل زقزقة عصافير"الجيزة"، المركز الثاني عادل أحمد محمد احمد عن عمل من بيت حتى صوتي "الجيزة" وجاء المركز الثالث مناصفة بين إيمان سعيد شافعي سليمان عن عملها شهد وطبيعة "القاهرة" وعزة مصطفى عبد العال هريدي عن عملها جوري وقصص أخرى" بني سويف"
- مجال الدراسات النقدية فاز بالمركز الأول أسماء عطا جاد الله عبد الكافي عن دراستها السيرة الذاتية النسوية "المنيا"، المركز الثاني محمد عبد العال موسى عبد العال عن دراسته السيرة الذاتية النسوية "سوهاج" وفاز بالمركز الثالث منة الله السيد كامل محمد شتيوي عن دراستها القصيدة العمودية الجديدة والنقد الأدبي "بورسعيد .

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