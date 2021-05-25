محلل اقتصادي: مبادرة حياة كريمة " معجزة " .. فيديو

قال محمد نجم ، المحلل الاقتصادي ، إن مبادرة حياة كريمة معجزة ، لافتا إلى أنه لم يكن يتوقع أن مصر تمتلك كل هذه القدرات الكامنة .

وأضاف " نجم " ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن هناك أسبابا كثيرة جدا للوضع الاقتصادي المتماسك لمصر .

وأشار المحلل الاقتصادي ، إلى أن هناك مواطنين فى السياحة والطيران والكافيهات والمطاعم والسينمات وغيرهم من تأثر بسلبيات الفترة الماضية ، ولكننا أقل سوءا من غيرنا .

وتابع المحلل الاقتصادي ، أنه كان من المتوقع سوء احوال مصر بشكل أكبر بكثير مما مرت عليه ، ولكن وضعها اصبح اقل ضرراً من اقوى واكبر الدول اقتصادا فى العالم .