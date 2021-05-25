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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يوم أفريقيا.. متخصص في الشئون الأفريقية يكشف هدف المواطن المصري لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي

يوم افريقيا
يوم افريقيا

قال الدكتور خالد فهمي، متخصص في الشئون الأفريقية، إنه في يوم 25 مايو يوم أفريقيا يتمني ان القارة الافريقية تحقق المزيد من الرخاء والتنمية والاستثمار في العام القادم لصالح المواطن الافريقي، منوها إلى أن مصر استطاعت من خلال قواتها السياسية ومن خلال تواجدها داخل القارة الافريقية ان تحقق المزيد من التقارب بين الدول الأفريقية، في مجالات شتى ومجال التنمية الاقتصادية بشكل عام خلال الفترات السابقة.

وأضاف "متخصص في الشئون الأفريقية"، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يوجد عملية الاستقرار وإحلال السلم والأمن بشكل عام خلال الزيارات المتبادلة والمشاورات في القضايا المختلفة، كاشفا أن يوجد بعض المتغيرات التي أثرت على القارة الإفريقية على مدار السنوات الماضية، بداية من بعد عمليات التحرر ومساندة مصر لحركات التحرر في القارة الأفريقية.

 

وأشار "فهمي"، إلى أن القيادة السياسية بمصر أخذت على عاتقها التنمية بشكل عام، وهي قد تكون تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، كما تتثق في أجندة التنمية المستدامة 2030 مع أجندة الاتحاد الافريقي 2063، في تحقيق التنمية للدول الافريقية، بالاضافة إلى دعم الأمن والاستقرار داخل الدول الافريقية.

 

وأكد، أن التنمية بدون أمن واستقرار تكون محصلتها النهائية صفر، إلا أن مصر أخذت على عاتقها أولويات العمل في هذا المجال، ومن ثم بدأت بالتنمية الاقتصادية وعمل برنامج إصلاح اقتصادي للدولة، وحتى ان المواطن المصري قدم الكثير من الدعم للاقتصاد بهدف دفع عجلة التنمية في مصر بشكل عام.

 

وأوضح، أن القارة الافريقية مليئة بالأمراض المتوطنة، مما ساهمت في قلة الرعاية الصحية، وحتى أنه يوجد بإفريقيا 41 طبيب لكل 100 ألف، وتكون نسبة ضئيلة جدا للرعاية الصحية في معظم الدول الافريقية.

اخبار التوك شو يوم افريقيا القارة الافريقية المواطن المصري السيسي

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