نشرة المرأة.. كل ما لا تعرفه عن مرض الأحبال الصوتية بعد إصابة جانا دياب.. وأعراض الإصابة بالقدم السكري

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أنتبهى إليها ..أعراض الإصابة بالقدم السكرى

بعد تعرض الفنان شريف الدسوقى ، لعملية بتر جزء من قدمه نتيجة إصابته بغرغرينا القدم السكري، نكشف في هذه السطور كيف يمكن أن يؤثر مرض السكري على القدمين وأعراض الإصابة بالقدم السكرية التى يجب عدم إغفالها وفقا لموقع " medicalnewstoday:

بعد إصابة شريف دسوقي.. كم من الوقت يحتاج مريض البتر للتعافي نفسيا وصحيا ؟

إذا تعرضت لبتر قدم بسبب مرض السكري، فمن المحتمل أن يكون لديك الكثير من الأسئلة، خاصة حول ما سيحدث بعد العملية بتر القدم بعض الأشياء التي يمكنك الاعتماد عليها في الأيام والأسابيع والأشهر التي تلي الجراحة وما الأدوية لمكافحة الألم والعدوى وكيفية إعادة التأهيل بقدمك الاصطناعية الجديدة.

بعد إعلان جانا دياب احتمالية إصابتها به ..كل ما لا تعرفه عن سرطان الأحبال الصوتية

بعد تصريح جانا دياب ابنه الفنان عمرو دياب، انها احتمال تكون مصابة بورم في الأحبال الصوتية فما هو سرطان الأحبال الصوتية.

يتفق معظم خبراء السرطان على أن سرطان الأحبال الصوتية يبدأ على الأرجح عندما تخضع مناطق صغيرة من الخلايا غير الطبيعية لتغييرات متتابعة تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.

أعشاب تحارب إرتفاع السكر فى الدم تعرفى عليها

هل تعانى من داء السكري من النوع 2، وتخشى من التعرض لمزيد من المضاعفات سيساعدك نظام غذائي صحي وإدخال بعض الأعشاب إلى نظامك الغذائى للتحكم في مستوى السكر في الدم.