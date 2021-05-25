خطة عمل القومي لثقافة الطفل أمام إيناس عبد الدايم

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، في حضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة للاطلاع على ما تم تنفيذه من خطة الأنشطة التي قدمت خلال النصف الثاني من الموسم الفنى 2020 - 2021 والتى استندت إلى 4 محاور رئيسية هي:

أولا: الفعاليات الالكترونية التي تم بثها على منصات التواصل الاجتماعي وشملت الموقع الالكتروني، قناة المركز على اليوتيوب، الصفحة الرسمية على فيسبوك وصفحة إصدارات المركز وذلك ضمن مبادرة "الثقافة بين ايديك" التى أطلقتها الوزارة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من تداعيات كورونا وضمت نحو 42 برنامجا متنوعا تناولت التوعية بالقضايا والمشكلات المجتمعية، ورش تعليم الرسم والأميجرومي وإعادة التدوير وغيرها ، عروض مسرحية للأطفال، عروض الأراجوز وخيال الظل، فقرات الساحر، المسرح الأسود، المسابقات الفنية والأدبية ، البرامج التفاعلية للأطفال مثل الشيف الصغير والرسام الصغير وملتقى الفنان الصغير.



ثانيا: الأنشطة الحية التي تقام بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب والجيزة إلى جانب قوافل "عيالنا " بقرى الفيوم والبحيرة وشملت عروض الأراجوز والعرائس ، الساحر، العروض المسرحية وورش الحكي، قراءة حرة، معارض الفنون التشكيلية، عروض سينمائية وورش وعروض ذوي القدرات الخاصة والمسابقات الفكرية والإبداعية للأطفال وخلالها تم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.



ثالثا: الاحتفالات القومية والفعاليات والملتقيات الخاصة بالطفل كان منها الاحتفال بثورة 30 يونيو، انتصارات أكتوبر، أعياد الطفولة، المشاركة في معرض فيصل للكتاب، تنظيم الملتقى الثالث للاراجوز، ملتقى الطفل الإفريقي، ملتقى القاهرة لفنون الطفل وملتقى أغنية الطفل .

رابعا : الإنتاج الفني وشمل فيلم رسوم متحركة قصير عن الوقت وكيفية استثماره سيناريو شوقي حسن وتنفيذ جلال الدين جمال، أوبريت عن انتصارات أكتوبر أشعار سامر شاكر وتلحين وائل عوض، فيلم تسجيليي عن الدكتور مصطفى محمود، العرض المسرحي الأراجوز تأليف سعيد حجاج وإخراج ناصر عبد التواب وعرض مسرحي خاص بالأطفال.



كما استعرضت وزيرة الثقافة خطة عمل المرحلة المقبلة والتى تشهد المشاركة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 52 بأكبر خطة لنشر كتب وبحوث الطفل فى تاريخ المركز حيث تم الانتهاء من إصدار ما يزيد عن 40 كتابًا ضمن خطة نشر عام 2020-2021 وتشمل عددًا من السلاسل والكتب البحثية، المجلدات، توثيق الرموز المصرية وسلسلة مسرح الطفل وسلسلة إبداعات الطفل ، وجميعها من وضع كبار الكتاب والفنانين، هذا إلى جانب الاتفاق مع كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس على عمل مجموعة من الأبحاث الخاصة بالطفل، تنظيم عدد من حفلات توقيع الكتب الصادرة عن المركز وتنظيم صالون ثقافي يحمل اسم العالم العربي ابن الهيثم.