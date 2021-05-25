عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خطة عمل القومي لثقافة الطفل أمام إيناس عبد الدايم

القومي لثقافة الطفل
القومي لثقافة الطفل

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، في حضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة للاطلاع على ما تم تنفيذه من خطة الأنشطة التي قدمت خلال النصف الثاني من الموسم الفنى 2020 - 2021 والتى استندت إلى  4 محاور رئيسية هي:

أولا: الفعاليات الالكترونية التي تم بثها على منصات التواصل الاجتماعي وشملت الموقع الالكتروني، قناة المركز على اليوتيوب، الصفحة الرسمية على فيسبوك وصفحة إصدارات المركز وذلك ضمن مبادرة "الثقافة بين ايديك" التى أطلقتها الوزارة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من تداعيات كورونا وضمت نحو 42 برنامجا متنوعا تناولت التوعية بالقضايا والمشكلات المجتمعية، ورش تعليم الرسم والأميجرومي وإعادة التدوير وغيرها ، عروض مسرحية للأطفال، عروض الأراجوز وخيال الظل، فقرات الساحر، المسرح الأسود، المسابقات الفنية والأدبية ، البرامج التفاعلية للأطفال مثل الشيف الصغير والرسام الصغير وملتقى الفنان الصغير.

 
ثانيا: الأنشطة الحية التي تقام بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب والجيزة إلى جانب قوافل "عيالنا " بقرى الفيوم والبحيرة وشملت عروض الأراجوز والعرائس ، الساحر، العروض المسرحية وورش الحكي، قراءة حرة، معارض الفنون التشكيلية، عروض سينمائية وورش وعروض ذوي القدرات الخاصة والمسابقات الفكرية والإبداعية للأطفال وخلالها تم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

 
ثالثا: الاحتفالات القومية والفعاليات والملتقيات الخاصة بالطفل كان منها الاحتفال بثورة 30 يونيو، انتصارات أكتوبر، أعياد الطفولة، المشاركة في معرض فيصل للكتاب، تنظيم الملتقى الثالث للاراجوز، ملتقى الطفل الإفريقي، ملتقى القاهرة لفنون الطفل وملتقى أغنية الطفل .  
رابعا : الإنتاج الفني وشمل فيلم رسوم متحركة قصير عن الوقت وكيفية استثماره سيناريو شوقي حسن وتنفيذ جلال الدين جمال، أوبريت عن انتصارات أكتوبر أشعار سامر شاكر وتلحين وائل عوض، فيلم تسجيليي عن  الدكتور مصطفى محمود، العرض المسرحي الأراجوز تأليف سعيد حجاج وإخراج ناصر عبد التواب وعرض مسرحي خاص بالأطفال.


كما استعرضت وزيرة الثقافة خطة عمل المرحلة المقبلة والتى تشهد المشاركة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 52 بأكبر خطة لنشر كتب وبحوث الطفل فى تاريخ المركز حيث تم الانتهاء من إصدار ما يزيد عن 40 كتابًا ضمن خطة نشر عام 2020-2021 وتشمل عددًا من السلاسل والكتب البحثية، المجلدات، توثيق الرموز المصرية وسلسلة مسرح الطفل وسلسلة إبداعات الطفل ، وجميعها من وضع كبار الكتاب والفنانين، هذا إلى جانب الاتفاق مع كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس على عمل مجموعة من الأبحاث الخاصة بالطفل، تنظيم عدد من حفلات توقيع الكتب الصادرة عن المركز وتنظيم صالون ثقافي يحمل اسم العالم العربي ابن الهيثم.

القومي لثقافة الطفل وزارة الثقافة خطة القومي لثقافة الطفل إيناس عبد الدايم اخبار ثقافية

ترشيحاتنا

سعيدة بجهد وحماسة الشباب.. وزيرة الهجرة تثني على جهود مؤسسة "حياة كريمة"

شوبير يهاجم اللجنة الثلاثية عقب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ٩٩

قبل مواجهة الأهلي.. رئيس الترجي يرد على اتهامات التفويت

برلمانية تقترح تحويل تكافل وكرامة لـ مصانع وشركات داخل القرى

تحيا مصر يرسل القافلة الثانية لدعم غزة.. 20 حاوية محملة بـ 500 طن

طلاب الثانوية العامة يشكون من الامتحانات التجريبية.. ووزير التعليم يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية .. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن فيروس كورونا

تحرك عاجل ضد آبي أحمد بعد استخدام إثيوبيا أسلحة محرمة دوليا في تيجراي

طارق شوقي يوضح لـ صدى البلد أسباب قرار سحب قانون التعليم من البرلمان

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

بضائع خطرة و أخطاء ..رئيس قناة السويس يكشف للسفير البنمي نتائج تحقيقات السفينة ايفرجيفن

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

3 ملايين جنيه غرامة حال تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة.. أبرز تعديلات القانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ