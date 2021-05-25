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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك المطار تضبط موظف بإحدى شركات الطيران يهرب أدوية.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية حاول موظف بالمطار تهريبها حول جسده بالاتفاق مع أحد الركاب.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب  اشتبه ياسر عبد المنعم مأمور جمرك  فى موظف بإحدى شركات الطيران  بمطار القاهرة وبالعرض علي فكية حامد مدير إدارة الأمن الجمركي قرر تفتيش الموظف ذاتيا حيث عثر على كمية من الأدوية حول جسده.

وقام محمد سيد خليل مأمور جمرك بمتابعه الموظف خارج الدائرة الجمركية لضبط الراكب وبالفعل تم عمل كمين للموظف والراكب والقبض عليها معا ،وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للموظف والراكب.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء ياسر الغزاوي رئيس قطاع الأمن بوزارة المالية وأشرف زيتون مدير عام الأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى  والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 

صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية

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