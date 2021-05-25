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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنشاء خطوط جديدة وتطوير نظام الإشارات.. النقل تكشف خطط تطوير السكة الحديد

صدى البلد

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إهدار مبالغ طائلة على تطوير شبكة القطارات المتهالكة.

 

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار مبالغ طائلة على تطوير شبكة القطارات المتهالكة، مُوضحةً أن أي مخصصات مالية خاصة بهذا الشأن يتم توجيهها بالشكل الأمثل لتكون وفق مستهدفات الوزارة لتمويل مشروعات تطوير وسلامة الشبكة القومية للسكك الحديدية بما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والارتقاء بهذا المرفق الحيوي، مُشيرةً إلى أن الخطة تشمل تطوير نظم الإشارات، والعمل على ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، إلى جانب إنشاء خطوط جديدة، وتوريد وحدات متحركة جديدة (جرارات وعربات)، مع صيانة وإعادة تأهيل الأسطول الحالي للحفاظ على كفاءة التشغيل، مع ربط شبكات السكك الحديدية القائمة بشبكة القطار الكهربائي السريع، والطرق الرئيسية، والموانئ بمختلف أنواعها، فضلاً عن إنشاء محطات لشحن وتفريغ البضائع داخل الموانئ والمناطق الصناعية، وذلك وفقاً لرؤية الدولة في أهمية ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات ببعضها.


ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

كهربا إعلامي الكهرباء مجلس الوزراء السكك الحديدية

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