تراجع ملحوظ لمؤشرات البورصة تحت ضغط من مبيعات العرب والأجانب

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ومالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع مقابل مشتريات المستثمرين المحليين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2% ليصل إلى مستوى نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 2142 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13131 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4149 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.4%، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.1% ليصل إلى مستوى نقطة.

