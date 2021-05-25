اعتراض على الوقت المحدد للامتحان.. آراء الطلاب في الامتحانات التجريبية الثانية للثانوية العامة

يعتبر اليوم البروفة الثانية لأداء امتحانات الثانوية العامة؛ حيث يؤدي الطلاب اختبارات مادة الفيزياء وعلم النفس والتاريخ والأحياء ومادة الرياضيات.

ورصد موقع "صدي البلد" آراء الطلاب من المدارس المختلفة.

حيث أكد الطالب "مازن محمد" أن الوقت المحدد ٣٠ دقيقة لثلاثين سؤالا هو وقت قصير جدا لأداء الامتحان.

ولفت الطالب "عمر عمرو" أن مادة الرياضيات كانت في منتهي السهولة لكن من الصعب حلها في ٣٠ دقيقة لأنه لا يوجد وقت للتفكير في المسائل.

و أضافت "ساره محمد" أن مادة التاريخ كانت جيده لكنه من الصعب حل ٣٠ سؤالا في ٣٠ دقيقة.

ونوه "مصطفي سامح" ان نظام الاختبارات الإلكترونية أسهل في طريقة الأسئلة من الاختبارات الورقية والمقالية.

واختتم "احمد اشرف" بأن مادة الاحياء كانت في منتهي السهولة و لكن من الأفضل وجود وقت أكثر.