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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آراء طلاب الثانوية العامة في الاختبارات التجربية اليوم..فيديو

صدى البلد

يعتبر اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 اليوم الثاني للاختبار التجريبي للثانوية العامة، وذلك بأداء الطلاب اختبارات (الفيزياء،والرياضيات البحته،تاريخ ،وعلم النفس،الاحياء)

ورصدت عدسة موقع صدي البلد آراء الطلاب بعد أداء تلك الاختبارات حيث يعتبر اليوم هو ثاني يوم لإداء الاختبارات..

يقول"أحمد محمد" إن الاختبارات اليوم في غاية الصعوبة،بالاضافة الي قصر مدة الإمتحان.

ولفتت "سماح أنور" الي أن الاسئلة كانت في مستوي الطالب المتوسط،لكن العقوبة كانت مدة الإختبار ،منوهة عن نظام التابلت لا يختلف كثيرا عن الورقي.

وأكدت الطالبة" نورهان عمر "عن أن الاختبارات اليوم كانت أسهل من اختبار اللغة العربية.

وأضاف الطالب"حسين السيد" أن اختبار الفيزياء يحتاج الي وقت أطول بالاضافا الي القوانين التي تحتاج الي بحث كبير ومجهود اكبر،مكملا "لازم الامتحانات تكون في مستوي الطالب المتوسط ".

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