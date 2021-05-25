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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة كفر الشيخ : فحص أكثر من 104 ألف طفل ضمن مبادرة السمعيات

مبادرة السمعيات
مبادرة السمعيات

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري .

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وقالت سلام، إن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة .

كما أوضحت أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1029 طفلاً خلال الأسبوع الماضي، ووصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 104626 طفلاً .

كفرالشيخ السيسي وزارة الصحة محافظة كفر الشيخ الكشف الطبي الاطفال

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