فرنسا تدعو المعارضة البيلاروسية لحضور قمة مجموعة السبع

بعد تحويل مسار طائرة لاعتقال معارض

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يرغب في دعوة المعارضة البيلاروسية، لحضور قمة مجموعة السبع المقبلة في كورنوال، في يونيو المقبل إذا وافقت بريطانيا.

وقال الإليزيه في بيان، غن الرئيس يؤيد دعوة المعارضة البيلاروسية إلى قمة مجموعة السبع إذا وافق البريطانيون على ذلك".

والتقى ماكرون بزعيمة المعارضة في بيلاروسيا،سفياتلانا تسيخونسكايا في سبتمبر الماضي ، ليصبح أكبر زعيم غربي يزور زعيمة المعارضة المنفية في بيلاروسيا.

وجاءت الدعوة الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع في الوقت الذي اتفق فيه زعماء الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على بيلاروسيا، وذلك على خلفية حادث تحويل مسار طائرة تابعة لشركة “ريان إير” وإجبارها على الهبوط في بيلاروسيا، لاعتقال معارض على متنها.