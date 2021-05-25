شوبير يهاجم اللجنة الثلاثية عقب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ٩٩

هل ستقام ام تم إلغائها

أعرب الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن اندهاشه من قرار اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك لتحديد بطل ٩٩ لهذا الموسم.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن القرار كان مفاجئا خاصة في ظل إصرار مجاهد على إقامة المباراة لتحديد الفريق المتوج بلقب البطولة مشددا على أن القرار لم يشمل تحديد موعدا جديدا لإقامة المباراة.

واضاف أن فريقا الأهلي والزمالك كانا يستعدان للمباراة وان التأجيل جاء قبل ٤٨ ساعة فقط وهو أمر مثير للدهشة مشددا أن الفريقين حتي الآن لا يعلمان.هل ستقام المباراة ام تم إلغائها

وتابع أن الأمور يجب أن تكون بشكل منظم وأكثر انضباطا

اما عن أزمة جدول الدوري المصري فأكد أنه لابد من تعيين لجنة مسابقات لتنظيم المواعيد مشددا أنه من المستحيل أن يسير العمل داخل الاتحاد بتلك الطريقة الغير منظمة

وأضاف أن وجود لجنة المسابقات سيساهم في حل العديد من الأزمات أبرزها تلك المواعيد المتضاربة



وكان نادي الزمالك تلقي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مباراة فريق الناشئين بالنادي مواليد ١٩٩٩ أمام الأهلي ببطولة الجمهورية.

وجاء نص الخطاب كالتالي :

"الحاقا لخطابنا بتاريخ 16/5/2021 ، بشأن قرار إدارة المسابقات بإقامة مباراة بين الزمالك والأهلي مواليد ٩٩ يوم الأربعاء الموافق 26/5/2021 ، بملعب السكة الحديد، قرر الاتحاد عدم إقامة المباراة المذكورة في الموعد المحدد".