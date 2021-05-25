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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النمسا تطالب بتنسيق أوروبي واسع في تطبيق جواز سفر كورونا الأخضر

الاتحاد الاوروبى
الاتحاد الاوروبى

طالب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، بالتنسيق الأوروبي الواسع في تطبيق جواز السفر الأخضر الخاص بالخلو من وباء كورونا، وذلك على مستوى جميع دول أوروبا.


وقال كورتس - في تصريحات اليوم الثلاثاء، بمناسبة قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل - "آمل أن ينجح التنفيذ في كل مكان حتى نتمكن جميعًا من استعادة حرياتنا الأساسية والسفر بحرية كاملة مرة أخرى" مرجحا أن يصبح جواز السفر الأخضر حقيقة واقعة في أوروبا في الأول من يوليو المقبل. 


وأشار إلى أن الجواز الأخضر مهم للغاية بشكل خاص للدول السياحية مثل النمسا، حيث أن العديد من الوظائف تعتمد على السياحة. 


وحول موارد الطاقة الجديدة، حذر كورتس من التوسع في استخدام الطاقة النووية، مشيرا إلى أنها لا تمثل أبدا البديل الآمن للطاقة التقليدية، لافتا إلى أنه من الأفضل الاعتماد على الطاقات المتجددة (الرياح والشمس).


يشار إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي تركز على الخطوات المستقبلية التي سيتخذها الاتحاد لتحقيق أهداف المناخ بحلول عام 2030، حيث يريد الاتحاد تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% مقارنة بمستويات عام 1990. 
 

النمسا جواز سفر كورونا الأخضر قمة الاتحاد الاوروبي بروكسل الاتحاد الأوروبي

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