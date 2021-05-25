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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: استلمنا 2.9 مليون طن قمح محلي والمواقع ملتزمة بالإجراءات الاحترازية

توريد قمح
توريد قمح

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن التزام مواقع استلام الاقماح بالاجراءات الاحترازية بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين، إن غرفة عمليات الوزارة والمركزية وغرف العمليات في كل محافظة منعقدة لمتابعة عملية توريد القمح أولا بأول، وحل المشكلات التي تحدث على أرض الواقع، خلال عمل لجان الاستلام في 450 موقعًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف عباس، في تصريحات له، أن وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة المالية وفرت أكثر من 11 مليار جنيه؛ لسداد المستحقات للمزارعين، لافتًا إلى سداد المستحقات خلال 72 ساعة من توريد القمح، كحد أقصى.

وأكد أن التوريد يتم أولًا بأول بسيولة وانسيابية، متابعًا: «نشهد موسمًا واعدًا واستلمنا حتى اللحظة 2.9 مليون طن وفي انتظار المزيد، وجهزنا كل السعات التخزينية المخصصة من شون أو هناجر أو صوامع قبل بدء الموسم».

ولفت معاون وزير التموين إلى استهداف توريد 3.4 مليون طن من القمح، قائلًا إن الوزارة جاهزة بسعات تخزينية مخصصة حال تخطي المستهدف، فضلًا عن تجهيزها لمواقع جديدة من أجل إنشاء صوامع بأحجام وسعات تخزينية مختلفة.

وأشار إلى تخصيص حسابات بنكية لأغلب كبار المزارعين حتى تتسم عملية تحويل مبالغ مستحقات التوريد بسهولة ويسر، نافيًا وجود تكدسات بمواقع الاستلام كما حدث ببعض المواسم الماضية.

التموين وزير التموين التجارة الداخلية وزارة التموين التجارة

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