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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. رئيس الترجي يرد على اتهامات التفويت

حمدي المدب رئيس نادي
حمدي المدب رئيس نادي الترجي التونسي

علق حمدي المدب رئيس نادي الترجي التونسي، على اتهام بتفويت بعض المباريات، في الأسابيع الأخيرة، من مسابقة الدوري التونسي.

 

واتُهم الترجي مؤخرا، بتفويت بعض المباريات في الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدوري التونسي، لصالح أندية معينة دون غيرها.

 

وقال حمدي المدب في تصريح أبرزته صحيفة “ تونس” الرقمية:" أقول كلمتين، الترجي لا يفوت المباريات، ومعين الشعباني مدرب كبير".

 

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أول تعليق من مدرب الترجي على مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

 

وتوج الترجي ، بلقب الدوري التونسي موسم 2020 - 2021، حيث أنهى الموسم في الصدارة بـ 60 نقطة، بفارق 10 نقاط عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني.

 

يذكر أن الترجي سيواجه الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 18و 19 يونيو المقبل بتونس، وإيابا في القاهرة أحد يومي 25 و 26 من نفس الشهر.

 

وتقابل الفريقان من قبل في 6 مناسبات بالأدوار الإقصائية تفوق الأهلي في 3 مرات ومثلها للترجي.

 

ويستعد الأهلي حاليا، لمواجهة نهضة بركان، المقرر لها، الجمعة المقبلة، في كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامته في قطر.

 

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