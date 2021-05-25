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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الثأر.. القبض على 5 رجال وسيدتين خططوا لقتل شخص بالنزهة

المتهمون
المتهمون

تمكنت الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية من القبض على 7 أشخاص حاولوا قتل شخص مقيم بمنطقة عين شمس، أخذا بالثأر منه.

 

 أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية اشتبهت في سيارة "ميكروباص" بدون لوحاتها الخلفية، وبها تلاعب باللوحة الأمامية، حال توقفها بجانب الطريق، وباستبيان الأمر تم ضبط 7 أشخاص بينهم سيدتان، مقيمين بمحافظة أسيوط، لاثنين منهم محل إقامة آخر بدائرة قسمي شرطة "الزيتون السلام أول"، وبحوزتهم فرد محلي الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار، و3 قطع سلاح أبيض.

و بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بأنهم كانوا في سبيلهم لارتكاب واقعة قتل أحد الأشخاص مقيم بمنطقة عين شمس وأصل بلدته بمحافظة أسيوط، لوجود خلافات ثأرية بينه وبين أحد المتهمين.

وباستدعاء المجني عليه، اتهمهم بالشروع في خطفه وقتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 

 

وزارة الداخلية النزهة عين شمس امن القاهرة

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