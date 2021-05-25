المشدد 3 سنوات لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لمتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد تمكن رئيس مكتب مكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، من ضبط "الحسن م " 29 سنه مقيم المهندسين العجوزة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 9188 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وعلي جانب اخر فقد أصدرت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، حكمها بمعاقبة 3 أشخاص بدائرة مركز منيا القمح بالسجن عامين لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركتهما فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تمكنت من ضبط "محمد ف "، و"عماد م"، و"رضا ع ع"، مقيمين دائرة مركز منيا القمح متهمين بالإنضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية والقيام بعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

تم التحفظ على المتهمين وبالعرض على نيابة جنوب الشرقية، قدمتهم إلى محكمة جنح الإرهاب محبوسين علي ذمة المحضر رقم 1014 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح والتي أصدرت حكمها المتقدم.