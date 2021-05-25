ربنا يرجعك ل بناتك.. روجينا توجه رسالة موثرة لـ دلال عبد العزيز

نشرت الفنانة روجينا صورة للفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت “روجينا” علي الصورة قائلة: “ربنا يتم شفاكي وترجعي لبناتك بالف سلامة اسالكم الدعاء بالشفاء ” .



وعلم صدى البلد أن المسحة الجديدة للفنانة دلال عبد العزيز جاءت سلبية، ولكن هناك تطورات في حالتها الصحية، حيث تمكث حاليا فى أحد المستشفيات بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر لـ صدى البلد : إن المسحة سلبية من أربعة أيام لكن لايزال هناك أزمة خاصة بالمضاعفات التى تركتها كورونا والآثار السلبية.