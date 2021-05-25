بعد 4 سنوات من سرقتها.. العثور على مجوهرات بقيمة 1.5 مليون إسترليني

سرقت أثناء إقامة كأس العالم عام 2018

بشكل غريب وغير معتاد كثيرًا عثرت الشرطة الروسية على مجوهرات من الماس والأحجار الكريمة مدفونة في غابة روسية بعد 4 سنوات من اختفائها خلال إقامة كأس العالم عام 2018.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية اكتشفت الشرطة المجوهرات مخبأ في أكياس بلاستيكية بعد أن اعترف الكولومبي إدجار أليخاندرو فاليرو باليرو بسرقتها ودفنها في غابة بالقرب من مدينة كازان الجنوبية الغربية.

صورة من المجوهرات المسروقة

ووفقًا للتقارير الشرطية سرق فاليرو باليرو المجوهرات التي تقدر قيمتها بـ 1.5 مليون جنيه إسترليني أثناء نقلها إلى معرض اكسبو في كازان ، إحدى المدن التي استضافت كأس العالم لكرة القدم 2018 باعتباره موظفا في متجر المجوهرات.

وتظهر الصور التي نشرتها الشرطة الروسية أكياسا بلاستيكية مغطاة بالطين ومحشوة بالماس وخواتم ودبابيس وقلائد، كما يظهر مقطع فيديو للسرقة - والتي استغرقت 10 دقائق فقط وفقًا للتقارير الحكومية - من قبل رجل يرتدي قبعة بيسبول يسير في موقف للسيارات يليه رجل آخر يحمل حزمة حمراء كبيرة.

وأوضحت شرطة مدينة قازان أنها اشتبهت في عدد كبير من الكولومبيين وجواتيمالي بقيامهم بالسرقة لكن أصدرت في وقت لاحق نسخة من جواز سفر يخص الرجل الذي يرتدي قبعة البيسبول.

وتعقبت الشرطة هذا الرجل في الأرجنتين في عام 2019، إلى أن تم تسليمه في وقت سابق من هذا العام، واعترف في نهاية المطاف بعد استجوابه بتفاصيل السرقة ومكان المجوهرات المسروقة.

المجوهرات المسروقة في أكياس من القمامة