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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الخارجية الأردني: التنسيق مستمر مع مصر وفلسطين لتحقيق هدنة دائمة

وزيري الخارجية الفلسطيني
وزيري الخارجية الفلسطيني والأردني

أكد أيمن الصفدي ،وزير الخارجية الأردني، أن الأردن يسعى لتحقيق هدنة دائمة من خلال التوصل إلى حل الدولتين وتحقيق السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال الانتقال من الموقف إلى الفعل ، بحيث نجد إطار حقيقي فاعل للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا في اتجاه حل الدولتين.

 

وأضاف " الصفدي " خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله اليوم، أن هناك تنسيق مستمر بين الأردن وأشقائهم في فلسطين ، والأشقاء في جمهورية مصر العربية والأشقاء العرب، مشيراً إلى جهود وزير الخارجية المصري سامح شكري في هذا الصدد. 

 

ونوه وزير الخارجية الأردني ، إلى أنه سيتوجه يوم الخميس المقبل إلى البرتغال ، للإلتقاء مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لقاء سيكون موضوعه الأساسي القضية الفلسطينية وكيفية التقدم إلى الأمام ، وإعادة إعمار غزة.

 

وأكد " الصفدي " ، أنه يجب تكثيف الجهود لمناقشة موضوع "إعادة إعمار غزة " ، وتوفير مستشفى ميداني أُخرى ، وتقديم مساعدات أُخرى ضرورية .

 

وقال: "مرة أخرى أود أن أؤكد على الموقف الأردني فيما يتعلق بأشقائنا الفلسطينين ، وهو موقف ثابت لا يحتاج إلى شرح أو تفصيل، لكن أؤكد أن التنسيق مستمر مع مصر وفلسطين من أجل تحقيق هدنة دائمة والتقدم إلى الأمام بالقضية الفلسطينية " .

 

ووجه رسالة للعالم، قائلا: " لا يمكن القفز فوق فلسطين ، ولا يمكن تحقيق السلام الشامل والدائم ، إلا إذا تم حل القضية الفلسطينية على الأسس التي تقبلها الشعوب ، وعلى الأسس التي تلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ".

 

وأوضح أن التحرك يجب أن يتم الآن ، وأن التصعيد الأخير أكد أن القضية الفلسطينية جوهرية "، مضيفاً: " بالإضافة إلى وقف العدوان على غزة ، تركيزنا أيضاً وقف الانتهاكات على القدس المحتلة ، وعلى المقدسات في الضفة الغربية ، حيث يجب النظر للموضوع بشمولية " .

 

وأكد : " أن المملكة الأردنية الهاشمية ، كانت وستبقى السند والأقرب إلى أشقائنا في فلسطين ".

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