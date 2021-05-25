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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

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بعد أزمة شريف دسوقي.. عميد معهد القلب السابق يقدم نصائح للوقاية من السكر

شريف الدسوقي
شريف الدسوقي

بعد تعرض الفنان شريف الدسوقي ببتر القدم، نتيجة لإصابته بالقدم السكري ،كشف الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق عن النواهي واللاءات العشر للتغذية الصحية ،وهى عبارة عن تلخيص مقالة الحائز على الجائزة الأمريكية، بروف أسامة حمدي. لتجنب مرض السكر والكولسترول.

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الوقاية من السكر 

وأوضح عميد معهد القلب السابق من خلال منشور له على صفحته الشخصية فيس بوك ،نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والسكتات القلبية والدماغية ورفع المناعة:

١ـ لا تأكل إلا وأنت جوعان وإذا أكلت لا تشبع.

٢ـ لا تطبخ  بالسمن النباتي الصناعي لا تدخل بيتك السكن الصناعي ولا تطبخ لها ولا تأكل أكل مطبوخا بها.

٣ لا تأكل أكثر من ربع رغيف فقط في كل وجبة ويكون من الخبز الأسمر.

٤ـ لا تأكل أكثر  من ٣ ملاعق أرز ويفضل الأرز البسمتي.

٥ـ لا تأكل اللحوم المصنعة كالانشون والسجق والبلوبيف.

٦ـ لا تأكل الحلويات بكثرة ولا للأطعمة المحتوية على السكر كالايس كريم والتورت وأصابع الشيكولاتة.  

٧ـ لا تشرب المشروبات الغازية المحتوية علي السكر والعصائر المحملة بالسكر بدلا من شرب الماء وينصح باستبدالهم بالماء والشاي والقهوة بدون سكر أو مبيض.

٨ـ لا تكثر من أكل البطاطس في أطعمة التيك أواي وأكياس البطاطس والذرة التي نعلمها لأطفالنا بكثرة.

٩ـ لا تضع  الملح في الطعام ولا تضع  الملّاحة علي منضدة الطعام فمن المعروف الإرتباط الوثيق بين الملح وإرتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي وفشل عضلة القلب. ومن المؤسف ان أكثر من ٣٠٪ من البالغين المصريين مصابين بإرتفاع ضغط الدم.

١٠ـ  لا تتناول أطعمة التيك أواي 
وهو تقليد غربي ومن أسوأ ما فعلنا بانفسنا. فالبيتزا والبرجر والدجاج المحمر في الزيوت وجميع المحمرات من أسوأ من نضع في معدتنا لإرتفاع نسبة النشويات والزيوت المهدرجة والسكر والملح والبطاطس. فلا يمكن جمع أطعمة أسوأ من ذلك. 

ارتفاع ضغط الدم مرض السكر الصحة نشرة المرأة والصحة عميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان رتفاع ضغط الدم

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