الصفدي: الأردن كانت وستبقى السند والأقرب إلى أشقائنا في فلسطين

القضية الفلسطينية

أكد أيمن الصفدي ،وزير الخارجية الأردني ،دعم المملكة الأردنية للقضية الفلسطينية ، قائلاً :" المملكة الأردنية الهاشمية ، كانت وستبقى السند والأقرب إلى أشقائنا في فلسطين " .

وناشد " الصفدي " خلال مؤتمر صحفي ، الأشقاء العرب ، قائلاً : " التحرك يجب أن يتم الآن ، وأن التصعيد الأخير أكد أن القضية الفلسطينية جوهرية " .. مضيفاً : " بالإضافة إلى وقف العدوان على غزة ، تركيزنا أيضاً وقف الانتهاكات على القدس المحتلة ، وعلى المقدسات في الضفة الغربية ، حيث يجب النظر للموضوع بشمولية " .

وأكد وزير الخارجية الأردني ، اننا نسعى إلى تحقيق هدنة دائمة من خلال التوصل إلى حل الدولتين وتحقيق السلام ، من خلال الانتقال من الموقف إلى الفعل ، بحيث نجد إطارا حقيقيا فاعلا للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا في اتجاه حل الدولتين .

وأضاف " الصفدي " ، استمرار المملكة في تلبية جميع حقوق الأشقاء الفلسطينيين، سواء حقهم في الدولة المستقلة ذات السيادة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومعاهدات السلام العربية.

وتابع ، أنه يوجد تنسيق الجهود للتعامل مع هذه المرحلة الحساسة، التي نحن بسببها اليوم بعد وقف الاعتداء على غزة، وضمان التقدم للأمام باتجاه الأفق السياسي الحقيقي، الذي يشكل السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار التصعيد الذي شاهدناه.

ووجه رسالة للعالم ، قائلاً : " لا يمكن القفز فوق فلسطين ، ولا يمكن تحقيق السلام الشامل والدائم ، إلا إذا تم حل القضية الفلسطينية على الأسس التي تقبلها الشعوب ، وعلى الأسس التي تلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني " .