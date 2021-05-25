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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إجابات: مصر نجحت في إدارة ملف وقف إطلاق النار على غزة بحرفية عالية.. فيديو

الرئيس التنفيذي لشركة
الرئيس التنفيذي لشركة إجابات

قال محمد أحمد ، الرئيس التنفيذ لشركة إجابات ، إن العالم بأسره يتحدث عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ، مشيرا إلى أن مصر استطاعت أن تدير ذلك الملف بحنكة في ظل ما سماه البعض ب "سخونة الموقف" .

 

وأضاف محمد أحمد ، خلال لقاءه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن مصر تمكنت من إدارة ذلك الملف بحنكة شديدة وإحترافية ، وعلى جميع الأصعدة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمخابرات المصرية .

 

ولفت إلى أن التأييد الشعب المصري الداخلي للسياسية المصرية ، والتأييد العالمي ، كان السر وراء نجاح مصر ، معقبا : "مصر هيبتها رجعت بعد أن فقدتها فترة طويلة .

 

وتابع أن جميع وكالات الأبناء تداولت لأيام نجاح مصر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، نظرا لقوة مصر وسيطرتها على الجانبين .

 

وأكمل أن الجميع تفاجأ برد الفعل الإيجابي العالمي على مصر ، بعد نجاحها ، متابعا : " فيه خبرة وهيبة ووضع كبير". 

 

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