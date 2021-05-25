إجابات: مصر نجحت في إدارة ملف وقف إطلاق النار على غزة بحرفية عالية.. فيديو

قال محمد أحمد ، الرئيس التنفيذ لشركة إجابات ، إن العالم بأسره يتحدث عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ، مشيرا إلى أن مصر استطاعت أن تدير ذلك الملف بحنكة في ظل ما سماه البعض ب "سخونة الموقف" .

وأضاف محمد أحمد ، خلال لقاءه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن مصر تمكنت من إدارة ذلك الملف بحنكة شديدة وإحترافية ، وعلى جميع الأصعدة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمخابرات المصرية .

ولفت إلى أن التأييد الشعب المصري الداخلي للسياسية المصرية ، والتأييد العالمي ، كان السر وراء نجاح مصر ، معقبا : "مصر هيبتها رجعت بعد أن فقدتها فترة طويلة .

وتابع أن جميع وكالات الأبناء تداولت لأيام نجاح مصر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، نظرا لقوة مصر وسيطرتها على الجانبين .

وأكمل أن الجميع تفاجأ برد الفعل الإيجابي العالمي على مصر ، بعد نجاحها ، متابعا : " فيه خبرة وهيبة ووضع كبير".