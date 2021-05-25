أزمة صحية بجنوب سيناء.. مرضى الفشل الكلوي يستنجدون بالمسئولين في الصحة

طالب مرضي الغسيل الكلوي بطور سيناء بإنهاء معاناتهم من السفر يوميا لمستشفي شرم الشيخ الدولي لتلقي جلسات العلاج؛ وذلك بعد توقف جلسات العلاج بمستشفي الأمين الخاص طبقا لبروتوكول مع مديرية الصحة بجنوب سيناء .

حيث تعطلت الجلسات نتيجة عطل فني في عينة المياه مما ادي لأن يتحمل مرضي الغسيل الكلوي معاناة الانتقال لمستشفي شرم الشيخ الدولي لتلقي جلسات العلاج منذ شهر رمضان الماضي .

وقال أحمد الجنايني أحد مرضي الغسيل الكلوي أنه لابد من إدخال خط مياه منفصل لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفي الأمين حتي يمكن ضبط عينة المياه الصالحة لوحدة الغسيل الكلوي مشيرا إلي أن نقل المرضي بسيارات إسعاف غير مجهزة وبها عدد كبير من المرضي بسبب متاعب لهم.

وكانت عقدت مديرية الصحة بجنوب سيناء بعد قرار بإخلاء مستشفى طور سيناء العام لتعرضها التصدعات والتشققات و خضوعها الصيانة والترميم بروتوكول مع مستشفي الأمين لاستقبال مرضي الغسيل الكلوي بطور سيناء حتي اصلاح مستشفي طور سيناء العام .

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