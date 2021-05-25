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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تطالب الحكومة بتوفير جهاز معجل خطي نووي لعلاج الأورام بمستشفى المنصورة

النائبة ايناس عبد
النائبة ايناس عبد الحليم

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي، بشأن توفير جهاز مُعجِل خطي نووي لعلاج مرضى الأورام بمستشفى المنصورة الجامعي.

 

 وأكدت أن مستشفى المنصورة الجامعي والتي تعتبر من أكبر المستشفيات الجامعية في الجمهورية ، تعاني من نقص في عدد من الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتطورة والهامة للغاية والتي يتم إستخدامها في سبيل علاج مرضى الأورام السرطانية ، على رأس تلك الأجهزة هو جاهز ( المُعجِل الخطي النووي ) .


واوضحت عبد الحليم، خلال البيان الصادر له، ان ذلك الجهاز الذي عادة ما يتم إعطاء العلاج الإشعاعي الخارجي باستخدامه  – فهو جهاز يوجه أشعة عالية الطاقة إلى جسم المريض، وياتي  ذلك من خلال تحرك المعجّل الخطي حول جسد المريض أثناء الجلسة الإشعاعية من أجل توصيل الإشعاع من عدة زوايا أثناء الاستلقاء على الطاولة.

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وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ان محافظة الدقهلية كان بها ٣ أجهزة من نوع المعجل الخطي النووي كان قد تم توفيرهم منذ عام ١٩٩٠ ، تم تكهين عدد ٢ جهاز منهم للتقادم وعدم الصلاحية ، ولا يوجد سوى جهاز واحد بالمحافظة كلها منذ عام ٢٠٠٨ وقد شارف هذا الجهاز المتبقى أيضاً على التقادم نظراً لتهالكه الشديد جراء الضغط المهول عليه .

 

ولذلك طالبت البرلمانية الحكومة  توفير جهاز معجل خطي نووي لعلاج الأورام بمستشفى المنصورة الجامعي.

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