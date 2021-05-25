عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التفاصيل الكاملة لخطة تطوير جبل أبو مخروق بالرياض

جبل ابو مخروق
جبل ابو مخروق

جبل يقع في وسط مدينة الرياض بالسعودية، تعود شهرته لأسباب منها كونه معلما للقادمين إلى الرياض، وهو جبل أبو مخروق الذي يعد موقعًا تاريخيًّا مهمًّا بتشكيلاته الصخرية المميزة وبتجويفه الكهفي الفريد، ونظرا لأهمية هذا المكان سعت السلطات السعودية إلى العمل على تطوير هذا المعلم التاريخي.

 

وأنهت جهات الاختصاص التصاميم النهائية لتطوير موقع جبل "أبو مخروق" والذى يعد  معلمًا بارزًا ارتبط بلحظات تاريخية، وبقيمة وطنية، حيث اتخذه الملك المؤسس متنزهًا طبيعيًّا يرتاده ليتابع سباقات الخيل يوميًّا.

txt

السعودية .. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن فيروس كورونا

txt

درجة الحرارة تصل لـ 50 .. تعرف على موعد فصل الصيف فى السعودية

 

رؤية السعودية 2030

تفاصيل تطوير موقع جبل أبو مخروق أعلنتها أمانة منطقة الرياض حيث يقع  جبل أبو مخروق الذي يقع في حي الملز وسط العاصمة وتأتي جهود تطويره تماشيًا مع مستهدفات "رؤية السعودية ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الطموحة للرياض، بالإضافة إلى جهود إعادة التنمية في المواقع التاريخية بالمدينة.

 

قيمة جبل أبو مخروق

من جانبها سعت أمانة الرياض على اعتماد التصاميم المنسجمة مع قيمة جبل أبو مخروق التاريخية، ومميزاته البيئية والطبيعية، التي تتضمن التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء، وتوفير خيارات ترفيهية متعددة في الموقع، وتقديم الحلول الحضرية والمستدامة؛ ليستعيد الجبل مكانته، ويشكل وجهة رئيسية لسكان المدينة وزوارها.

 

استراتيجية لتطوير المواقع التاريخية

وتأتي خطوة استكمال تصاميم موقع جبل أبو مخروق متماشية مع استراتيجية أمانة منطقة الرياض لتطوير المواقع التاريخية في المدينة، وتنفيذ المشاريع النوعية المنسجمة مع جهود إعادة التنمية وسط العاصمة للاستفادة المثلى من المكونات الطبيعية والبيئية في مدينة الرياض.

 

مسابقة تصميم موقع جبل أبو مخزوق

واستلهمت الأمانة تصاميمها النهائية من المشاركات الفائزة في مسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق، التي شهدت مشاركة ٢٣٠ متسابقًا، طُرحت أعمالهم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين في المجالات العمرانية والمعمارية، وشارك السكان في اختيار التصاميم الفائزة من خلال التصويت الإلكتروني بإجمالي أصوات بلغ ٨٣،٠٩٣ صوتًا.

مدينة الرياض جبل أبو مخروق السعودية سباقات الخيل حي الملز

ترشيحاتنا

رئيس "الإنجيلية"يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا سلوانس

برلماني: إقامة مشروعات صغيرة فى القطاع الزراعى ضمانة لصغار المستثمرين

أمام "النواب".. وزير الاسكان يكشف حقيقة تلوث المنتجات الزراعية

الحكومة: استبعاد جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات من التأجير

على غرار "الفيل الأزرق".. قذافي الجيزة تحت الملاحظة للكشف على قواه العقلية

وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان القضايا الإقليمية والدولية المشتركة بـ "قصر التحرير"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

طلاب الثانوية العامة يشكون من الامتحانات التجريبية.. ووزير التعليم يرد

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

السعودية .. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن فيروس كورونا

جنود إثيوبيون ينفصلون عن الجيش ويطلبون اللجوء إلى السودان.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 4 فئات .. نيسان تطرح موديل 2022 من صني بالسوق المحلى .. صور

القوى والمثير للجدل .. وفاة ماكس موسلي أشهر رئيس للاتحاد الدولي للسيارات فيا

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

فيديو

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ