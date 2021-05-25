التفاصيل الكاملة لخطة تطوير جبل أبو مخروق بالرياض

جبل يقع في وسط مدينة الرياض بالسعودية، تعود شهرته لأسباب منها كونه معلما للقادمين إلى الرياض، وهو جبل أبو مخروق الذي يعد موقعًا تاريخيًّا مهمًّا بتشكيلاته الصخرية المميزة وبتجويفه الكهفي الفريد، ونظرا لأهمية هذا المكان سعت السلطات السعودية إلى العمل على تطوير هذا المعلم التاريخي.

وأنهت جهات الاختصاص التصاميم النهائية لتطوير موقع جبل "أبو مخروق" والذى يعد معلمًا بارزًا ارتبط بلحظات تاريخية، وبقيمة وطنية، حيث اتخذه الملك المؤسس متنزهًا طبيعيًّا يرتاده ليتابع سباقات الخيل يوميًّا.

رؤية السعودية 2030

تفاصيل تطوير موقع جبل أبو مخروق أعلنتها أمانة منطقة الرياض حيث يقع جبل أبو مخروق الذي يقع في حي الملز وسط العاصمة وتأتي جهود تطويره تماشيًا مع مستهدفات "رؤية السعودية ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الطموحة للرياض، بالإضافة إلى جهود إعادة التنمية في المواقع التاريخية بالمدينة.

قيمة جبل أبو مخروق

من جانبها سعت أمانة الرياض على اعتماد التصاميم المنسجمة مع قيمة جبل أبو مخروق التاريخية، ومميزاته البيئية والطبيعية، التي تتضمن التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء، وتوفير خيارات ترفيهية متعددة في الموقع، وتقديم الحلول الحضرية والمستدامة؛ ليستعيد الجبل مكانته، ويشكل وجهة رئيسية لسكان المدينة وزوارها.

استراتيجية لتطوير المواقع التاريخية

وتأتي خطوة استكمال تصاميم موقع جبل أبو مخروق متماشية مع استراتيجية أمانة منطقة الرياض لتطوير المواقع التاريخية في المدينة، وتنفيذ المشاريع النوعية المنسجمة مع جهود إعادة التنمية وسط العاصمة للاستفادة المثلى من المكونات الطبيعية والبيئية في مدينة الرياض.

مسابقة تصميم موقع جبل أبو مخزوق

واستلهمت الأمانة تصاميمها النهائية من المشاركات الفائزة في مسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق، التي شهدت مشاركة ٢٣٠ متسابقًا، طُرحت أعمالهم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين في المجالات العمرانية والمعمارية، وشارك السكان في اختيار التصاميم الفائزة من خلال التصويت الإلكتروني بإجمالي أصوات بلغ ٨٣،٠٩٣ صوتًا.