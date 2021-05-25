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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جبر يلتقى رئيس الشورى السعودى ووزير الإعلام المكلف

صدى البلد

أكد رئيس مجلس الشورى السعودى عبد الله بن محمد آل الشيخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم لمصر والمنطقة كلها إنجازات كبيرة وغير مسبوقة في فترة قصيرة جداً، وأشاد بالعلاقات التي تربط بين الزعيمين العربيين الكبيرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي.


جاء ذلك خلال لقاء عقد بالأمس بالرياض مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر وأضاف آل الشيخ أن الرئيس السيسي استطاع أن يقضي على كل الأزمات التي كانت تعاني منها مصر حين تسلم حكمها مثل طوابير الخبز والمواد التموينية والمواصلات وغيرها.


وقال آل الشيخ إنه التقى الرئيس السيسي في آخر زيارة له لمصر، وأشاد بحسن لقاء الرئيس وحفاوته وترحيبه وأنه طلب منه ومن الوفد السعودي زيارة المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، خصوصاً الصوب الزراعية التي ساعدت في القضاء على الفجوة الغذائية ووفرت الغذاء وكذلك قناة السويس الجديدة وأهميتها لمصر والعالم.

وأضاف آل الشيخ أن المشروعات التي شهدها في مصر تثبت الإرادة والعزيمة والتصميم والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة وتنفيذها فى زمن قياسى ، رغم أن التحديات التي كانت تعاني منها مومنوارثة منذ سنوات طويلة.

وقال آل الشيخ أنه سعيد بالدعوة التى تلقاها من رئيس مجلس النواب المصري لزيارة مصر وأنه سيقوم بالزيارة لأنها أول دعوة يوجهها البرلمان المصري لرئيس مجلس الشورى وتسهم كثيرا فى استمرار التواصل بين المجلسين .
 

ومن جانبه أشاد كرم جبر بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط مصر والسعودية مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلام هي ضرورة على ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية، والعمل على وحدة الصف وإبراز الجوانب الإيجابية والابتعاد عن اسباب الخلاف ،وأن يمد الإعلام جسور التشاور والتواصل والحوار وتبادل الرؤى في مختلف القضايا التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومساندة القضايا العربية والاسلامية بما يقرّب بين الدول والشعوب.


ومن ناحية اخرى أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف د/ ماجد عبد الله القصبي خلال لقاءه كرم جبر  أنه سيحضر إلى مصر قريباً على وفد من رجال الأعمال السعوديين لبحث المشروعات المشتركة بين البلدين وإعطاء دفعة قوية تساهم في خدمة اقتصاد الدولتين، مؤكداً أن مصر شريك وحليف للمملكة ولابد من تعزيز العلاقات معها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية، وأن تكون هناك برامج مشتركة بين البلدين.


وقال القصبي إن المملكة تكن كل احترام وتقدير لمصر ورئيسها وشعبها ، وتعلمنا فيها وساهم المدرسون والأساتذة في تعليم السعوديين، وأنها الآن تمر بمرحلة بناء ونهضة شاملة وتنفذ خطة طموحة يتولاها الرئيس السيسي بنفسه ويعاونه فريق كفء من الوزراء والمسئولين.


وأبدى القصبي رغبته في فتح مجالات التعاون المشترك بين وسائل الإعلام في الدولتين، وأن تتوحد جهودهما لخدمة القضايا التي تهم العالم العربي والإسلامي، وأن تعمل على تنفيذ شراكة استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، وأن نبني علاقات مؤسسية واضحة.

وقال القصبي إن القضايا التي تعاني منها الدولتان في المجال الإعلامي والثقافي واحدة، ونأمل أن نتوصل لبروتوكولات للتدريب المشترك للإعلاميين وكذلك الندوات واللقاءات المشتركة والبرامج في موسم الحج والعمرة لأن مصر أعطت الكثير ومازالت تواصل العطاء.

ومن جانبه رحب القصبي بالدعوة التى وجهها جبر لزيارة  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في زيارته القادمة لمصر، وأعرب عن سعادته بعقد لقاء مع الصحفيين والإعلاميين المصريين لتبادل الرؤى والأفكار.

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مجلس الشورى السيسي البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي موسم الحج قناة السويس

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