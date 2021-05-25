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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تستضيف قمة افتراضية حول المناخ والنمو المستدام يومي 30 و31 مايو الجاري

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

 أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس، مون جيه-إن، سيستضيف قمة افتراضية لقادة العالم حول المناخ والنمو المستدام يومي 30 و31 مايو الجاري.


وأوضح المكتب الرئاسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "أن قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 (P4G) ستفتتح في سول عبر الإنترنت يومي 30 و31 مايو. وسيشارك أكثر من 60 من قادة الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في قمة P4G".


وأشار أن القمة التي ستُعقد تحت شعار "التعافي الأخضر الشامل نحو حياد الكربون"، وتعد أول قمة متعددة الأطراف حول البيئة تستضيفها كوريا الجنوبية.
يذكر أن قمة "P4G" هي منصة دولية تعمل على تسريع الشراكات المبتكرة القائمة على السوق لتقديم حلول شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) واتفاقية باريس.
 

كوريا الجنوبية المناخ تستضيف قمة افتراضية

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