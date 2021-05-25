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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تسريع استخدام شهادات التطعيم الرقمية ضد كورونا

أرشيفية
أرشيفية

دعت القمة الأوروبية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي، إلى الإسراع في استخدام شهادات التطعيم الرقمية ضد كورونا لرفع قيود السفر بين دول الاتحاد.

وأعلنت القمة الأوروبية، أن احتواء الأزمة الصحية يقتضي مقاربة شاملة على الصعيد العالمي، مؤكدة أن الاتحاد سيقدم 100 مليون جرعة لقاح للدول النامية قبل نهاية العام.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أعلن أمس، وفاة 115 ألف موظفي من العاملين في مجال الرعاية الصحية بسبب فيروس كورونا.

وقال جيبريسوس في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنها يدعو إلى تطعيم 10% من سكان كل دولة بالعالم ضد فيروس كورونا بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف جيبريسوس أن وفيات كورونا في العام 2021 ستتجاوز خلال أسبوع إجمالي وفيات عام 2020.

وأشار جيبريسوس أن العالم لا يزال معرضًا للخطر بسبب فيروس كورونا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات لفيروس كورونا "أقل بكثير" من الأرقام الحقيقة التى تظهر فى الواقع".

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