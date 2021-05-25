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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الجامعة المصرية الصينية تطبق إجراءات وقائية مكثفة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

الدكتور أشرف الشيحي
الدكتور أشرف الشيحي

أكد الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي السابق أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني٢٠٢١/٢٠٢٠ والتي ستبدأ في موعدها المحدد في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، لافتا إلى أن الجامعة تطبق إجراءات وقائية واحترازية مكثفة لحماية جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من عدوى فيروس كورونا المستجد.

 

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وقال الدكتور أشرف الشيحى - في تصريح له اليوم - إنه تم الانتهاء من إعداد وإعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز اللجان وقاعات الامتحانات والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظاً على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

 

وتابع الدكتور أشرف الشيحى قائلا، إنه سيتم عقد الامتحانات على فترتين لضمان عدم تزاحم الطلاب داخل الحرم الجامعي مع التأكيد دائما على ارتداء الكمامات ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

 

واضاف الشيحى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني خلال الفترة السابقة بصفة دورية وكذلك توفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة الامتحانات المقبلة.

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