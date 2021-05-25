عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الليلة.. أحمد سامى يضع خطة سموحة لعبور البنك الأهلى فى الدورى

صدى البلد

يختتم فريق الكرة بنادى سموحه تدريباته على ملعبه بالأسكندرية استعداداً لمواجهة البنك الأهلى المقبلة فى الدورى العام، ويستعد الموج الأزرق لمواجهة البنك المقرر لها غد الأربعاء فى الجولة الـ24 من بطولة الدورى العام.


وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى المباراة وعدم ارتكاب أية أخطاء دفاعية مثلما حدث فى مباراة الإنتاج الحربى، وخصوصا وأن هدفه حصد نقاط المباراة الثلاثة لاقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 35 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة.
وطالب الجهاز الفني لسموحة لاعبيه بإستمرار سلسلة العروض القوية التى يقدمها الفريق منذ بداية الموسم لتحقيق الانتصار على المنافس فى ظل قوة الدورى والصراع على المركز الأربعة الأولى خصوصا فى ظل رغبة الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى على إعادة "الموج الأزرق" إلى مكانه الطبيعى بين كبار بطولة الدورى العام.


وحذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة البنك الأهلى، مؤكداً أن المنافس فريق قوى لايستهان به رغم تراجع نتائجه فى الفترة الماضية الا أنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، كما طالب مدرب سموحة ثنائى خط الدفاع رجب نبيل ومحمود البدرى بعدم تكرار الإخطاء الدفاعية التى ارتكبوها فى مباراة الأنتاج الحربى الأخيرة وكلف الفريق هدفين فى آخر 4 دقائق.


وشاهد الجهاز الفنى للموج الأزرق عدة مباريات لفريق البنك الأهلى للوقوف على طريقة اللعب والعناصر المؤثرة فى التشكيلة التى يعتمد عليها خالد جلال مدرب الفريق .


وسيعلن المدير الفنى قائمة ال20 التى ستدخل مسعكر مغلق الليلة ،فى أحد فنادق القاهرة عقب انتهاء التدريب الختامى اليوم ، ومن المرجح عودة محمد عبدالمنعم إلى قائمة المباريات من جديد بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة وأبعدته عن المباريات مؤخرا.


ويأمل سموحة في استمرار الانتصارات لتأمين وجوده المربع الذهبى هذا الموسم فضلا عن استمرار ملاحقة المصرى صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحد فقط.

سموحة الانتاج الحربى البنك الاهلي خالد جلال احمد سامي

ترشيحاتنا

رئيس "الإنجيلية"يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا سلوانس

برلماني: إقامة مشروعات صغيرة فى القطاع الزراعى ضمانة لصغار المستثمرين

أمام "النواب".. وزير الاسكان يكشف حقيقة تلوث المنتجات الزراعية

الحكومة: استبعاد جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات من التأجير

على غرار "الفيل الأزرق".. قذافي الجيزة تحت الملاحظة للكشف على قواه العقلية

وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان القضايا الإقليمية والدولية المشتركة بـ "قصر التحرير"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

طلاب الثانوية العامة يشكون من الامتحانات التجريبية.. ووزير التعليم يرد

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

جنود إثيوبيون ينفصلون عن الجيش ويطلبون اللجوء إلى السودان.. ما القصة؟

السعودية .. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 4 فئات .. نيسان تطرح موديل 2022 من صني بالسوق المحلى .. صور

القوى والمثير للجدل .. وفاة ماكس موسلي أشهر رئيس للاتحاد الدولي للسيارات فيا

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

فيديو

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ