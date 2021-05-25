بالأسماء .. الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و 7 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها ، وذلك يوم الجمعة القادمة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1436) مسجدًا، منها (1331) مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و (105) مسجدًا صيانةً وترميمًا .



أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف البحيرة

1. الوسطاني- كفر دمنبوه – كوم حمادة

2. إبراهيم الفرحاني- البستان - الدلنجات

3. أبو زريق – قرية أبو زريق – ايتاي البارود

4. الرحمن – مدخل قرية حافظ - دمنهور

5. الزهراء- رمسيس- ايتاي البارود

6. مسعود سعد- بندر الدلنجات

7. المصطفي- ابيا الحمرا- الدلنجات

8. عزبة رجب – قرية طيبة- الدلنجات

مديرية أوقاف سوهاج

9. المتولي – روافع العيساوية - المنشأة

10. الهداية أولاد سالم بحري- دار السلام

11. التوحيد- نجع العسال أخميم

مديرية أوقاف الإسماعيلية

12. أبو سلامة – السويدات - القصاصين

13. التقوى كساب- المحسمة الجديدة - أبو صوير - الإسماعيلية

مديرية أوقاف قنا

14. الرحمن السلامية – نجع حمادي

15. عبد المعبود رمضان – ج الدوم- أبو تشت

مديرية أوقاف المنوفية

16. التقوى – طهواي - أشمون

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف قنا

17. نجع عزوز- القلعة - قفط

18. العتيق – اسمنت - نقادة

19. الشاوري - فرشوط

20. خاتم المرسلين- كوم يعقوب أبو تشت

مديرية أوقاف البحيرة

21. الأبعادية الكبير- الأبعادية – دمنهور

مديرية أوقاف المنيا

22. عمر بن الخطاب الكائن بشارح الحرية حي أبو هلال المنيا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

23. الشهيد سعد البعلي – البعالوة- القصاصين