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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء .. الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و 7 مساجد بعد صيانتها وترميمها  وإعادة تأهيلها ، وذلك يوم الجمعة القادمة،  ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1436) مسجدًا، منها (1331) مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و (105) مسجدًا صيانةً وترميمًا .


أولًا : مساجد الافتتاحات :
مديرية أوقاف البحيرة
1. الوسطاني- كفر دمنبوه – كوم حمادة
2. إبراهيم الفرحاني- البستان - الدلنجات
3. أبو زريق – قرية أبو زريق – ايتاي البارود
4. الرحمن – مدخل قرية حافظ - دمنهور
5. الزهراء- رمسيس- ايتاي البارود
6. مسعود سعد- بندر الدلنجات
7. المصطفي- ابيا الحمرا- الدلنجات 
8. عزبة رجب – قرية طيبة- الدلنجات

مديرية أوقاف سوهاج 
9. المتولي – روافع العيساوية - المنشأة
10. الهداية أولاد سالم بحري- دار السلام 
11. التوحيد- نجع العسال أخميم

مديرية أوقاف الإسماعيلية
12. أبو سلامة – السويدات - القصاصين
13. التقوى كساب- المحسمة الجديدة - أبو صوير - الإسماعيلية

مديرية أوقاف قنا 
14. الرحمن السلامية – نجع حمادي
15. عبد المعبود رمضان – ج الدوم- أبو تشت

مديرية أوقاف المنوفية
16. التقوى – طهواي - أشمون

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف  قنا 
17. نجع عزوز- القلعة - قفط
18. العتيق – اسمنت - نقادة
19. الشاوري - فرشوط
20. خاتم المرسلين- كوم يعقوب أبو تشت

مديرية أوقاف  البحيرة
21. الأبعادية الكبير- الأبعادية – دمنهور

مديرية أوقاف  المنيا
22. عمر بن الخطاب الكائن بشارح الحرية حي أبو هلال المنيا

مديرية أوقاف الإسماعيلية
23. الشهيد سعد البعلي – البعالوة- القصاصين

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