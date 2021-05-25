بالأسماء .. الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و 7 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها ، وذلك يوم الجمعة القادمة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1436) مسجدًا، منها (1331) مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و (105) مسجدًا صيانةً وترميمًا .
أولًا : مساجد الافتتاحات :
مديرية أوقاف البحيرة
1. الوسطاني- كفر دمنبوه – كوم حمادة
2. إبراهيم الفرحاني- البستان - الدلنجات
3. أبو زريق – قرية أبو زريق – ايتاي البارود
4. الرحمن – مدخل قرية حافظ - دمنهور
5. الزهراء- رمسيس- ايتاي البارود
6. مسعود سعد- بندر الدلنجات
7. المصطفي- ابيا الحمرا- الدلنجات
8. عزبة رجب – قرية طيبة- الدلنجات
مديرية أوقاف سوهاج
9. المتولي – روافع العيساوية - المنشأة
10. الهداية أولاد سالم بحري- دار السلام
11. التوحيد- نجع العسال أخميم
مديرية أوقاف الإسماعيلية
12. أبو سلامة – السويدات - القصاصين
13. التقوى كساب- المحسمة الجديدة - أبو صوير - الإسماعيلية
مديرية أوقاف قنا
14. الرحمن السلامية – نجع حمادي
15. عبد المعبود رمضان – ج الدوم- أبو تشت
مديرية أوقاف المنوفية
16. التقوى – طهواي - أشمون
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف قنا
17. نجع عزوز- القلعة - قفط
18. العتيق – اسمنت - نقادة
19. الشاوري - فرشوط
20. خاتم المرسلين- كوم يعقوب أبو تشت
مديرية أوقاف البحيرة
21. الأبعادية الكبير- الأبعادية – دمنهور
مديرية أوقاف المنيا
22. عمر بن الخطاب الكائن بشارح الحرية حي أبو هلال المنيا
مديرية أوقاف الإسماعيلية
23. الشهيد سعد البعلي – البعالوة- القصاصين