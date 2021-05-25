الإمارات تسجل 1672 إصابة جديدة بـ كورونا و 4 وفيات

خلال 24 ساعة..

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن "إجراء 224,002 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وسجلت الصحة الإماراتية إصابة 1,672 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 559291 بحسب وكالة الأنباء الإماراتية .

ورصدت الوزارة الإماراتية تعافي 1,630 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة 539161.

وسجلت الوزارة 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في البلاد الي 1658.

وبينت الوزارة عن تقديم 128,858 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.. ليرتفع الإجمالي حتى اليوم 12,294,706 .

