وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان القضايا الإقليمية والدولية المشتركة بـ "قصر التحرير"

عقد سامح شكري‬⁩، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء بقصر التحرير، جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.



أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر).



ويتم خلال اللقاء - الذى يتواصل في هذه الأثناء - بحث العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك.

