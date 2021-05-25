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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التضامن الاجتماعي: التدخل السريع تعامل مع ٢٩٣حالة وبلاغا خلال مايو

وزيرة التضامن الإجتماعى
وزيرة التضامن الإجتماعى


تعاملت فرق التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية مع عدد ٢٩٣حالة وبلاغًا خلال الشهر الجاري، حيث وجهت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع الحالات وفحص البلاغات الواردة.

وتضمنت الحالات (مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية ) على مستوى الجمهورية ليرتفع عدد الحالات التي تعامل معها الفريق منذ انطلاقه في عام  ٢٠١٤ إلى ١٦٥١٥ بلاغًا .

وتنوعت الخدمات والتدخلات المقدمة ما بين إيداع عدد (17) حالة فى مراحل عمرية مختلفة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوي الجمهورية لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية، وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع مرة أخرى.

كما تم إيداع عدد (5) حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وتم تقديم مساعدات مادية، وعينية  لعدد (15) حالة من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، كما تم إقناع الحالات التى رفضت الانتقال لمؤسسات الرعاية الإجتماعية بالتوجه للوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية للحصول على كافة الخدمات.

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

وزيرة التضامن نيفين القباج التدخل السريع بلاغات التضامن مواطنين بلا مأوى

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