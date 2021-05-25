برشلونة يصطدم بـ ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن مواجهة ريال مدريد، في الدور نصف النهائي، من بطولة كأس السوبر الإسباني 2022.

وذكر نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه البلوجرانا سيلتقي مع ريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني.

كما يلتقي أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الدور ذاته من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتنص قواعد بطولة السوبر الإسباني، على أن بطل الدوري الإسباني ( أتلتيكو مدريد)، يواجه وصيف كأس ملك إسبانيا ( أتلتيك بلباو)، بينما يتلقي بطل كأس إسبانيا ( برشلونة)، مع وصيف الليجا ( ريال مدريد).

يذكر أن أتلتيك بلباو هو حامل النسخة الماضية، من بطولة السوبر الإسباني، بعد الفوز على برشلونة 3 -2، في المباراة النهائية.

ويعد برشلونة الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإسباني برصيد 13 لقبا، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني بـ 11 بطولة.